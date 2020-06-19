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Полиция разогнала уличную вечеринку в Москве

Вчера, 10:15

Несанкционированное событие произошло у бара Ketch Up на Кузнецком мосту.

Постепенное ослабление ограничений, связанных с COVID-19, многие решили использовать для компенсирования времени в самоизоляции. Так, в ночь на 19 июня полиция разогнала уличную вечеринку в Москве.

Импровизированный фестиваль состоялся у бара Ketch Up на Кузнецком мосту. Диджей Denis Frost играл свой сет на улице, где люди танцевали, не соблюдая мер предосторожности. Это отчётливо видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, где танцующие не соблюдают социальную дистанцию и не носят масок.

Вскоре на место проведения несанкционированной дискотеки прибыла полиция, прекратившая танцы. Как сообщает «РЕН ТВ», за ночь было задержано несколько человек.

Стоит отметить, что к началу дискотеки на Кузнецкий мост были присланы дополнительные наряды полиции, но атмосфера оставалась дружелюбной. Позже некоторые были задержаны.

Соскучились по вечеринкам не только в столице. Ещё 12 июня в Орловской области случилось массовое нарушение ограничительных мер. В районе парка «Горки» состоялась несанкционированная дискотека с участием нескольких сотен человек.


Дмитрий Кошевой

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