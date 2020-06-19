Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ

Раскрытие документов поможет защитить историческую память.

В преддверии парада Победы Минобороны России продолжает работу над сохранением исторической памяти. Так, оборонное ведомство рассекретило документы начала ВОВ, раскрывающие полную картину первого года войны.

Рассекреченные документы включают донесения с фронтов, сводки генштаба, шифрограммы и дневники, которые вели несмотря на запрет. Среди прочего были опубликованы первые две оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года, фиксирующие начало войны и первые столкновения с противником. На их фоне особенно ценны разведсводки штаба Прибалтийского особого военного округа, которые приводили численность немецких войск у границ СССР накануне войны.

Как отмечают в Министерстве обороны РФ, подобный шаг направлен на защиту исторической памяти и «противодействие фальсификациям истории». В частности, отдельные документы дают представление об успехах РККА на начальном этапе войны.

Так, многие документы проливают свет на Львовско-Черновицкую оборонительную операцию, в результате которой противнику был нанесён значительный урон, а советским войскам удалось занять оборону на участке государственной границы. Эти факты особенно важны в свете расхожего мнения о тотальных поражениях в сражениях первого года.

Дмитрий Кошевой