Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ

Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ

Вчера, 09:17

Раскрытие документов поможет защитить историческую память.

В преддверии парада Победы Минобороны России продолжает работу над сохранением исторической памяти. Так, оборонное ведомство рассекретило документы начала ВОВ, раскрывающие полную картину первого года войны.

Рассекреченные документы включают донесения с фронтов, сводки генштаба, шифрограммы и дневники, которые вели несмотря на запрет. Среди прочего были опубликованы первые две оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года, фиксирующие начало войны и первые столкновения с противником. На их фоне особенно ценны разведсводки штаба Прибалтийского особого военного округа, которые приводили численность немецких войск у границ СССР накануне войны.

Как отмечают в Министерстве обороны РФ, подобный шаг направлен на защиту исторической памяти и «противодействие фальсификациям истории». В частности, отдельные документы дают представление об успехах РККА на начальном этапе войны.

Так, многие документы проливают свет на Львовско-Черновицкую оборонительную операцию, в результате которой противнику был нанесён значительный урон, а советским войскам удалось занять оборону на участке государственной границы. Эти факты особенно важны в свете расхожего мнения о тотальных поражениях в сражениях первого года.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Китайские журналисты оценили предстоящий парад в Москве
Китайские журналисты оценили предстоящий парад в Москве

Парад Победы является способом отстоять статус страны-победительницы, уверены в Xinhua.

На mos.ru создан сервис для безопасной покупки жилья в Москве
На mos.ru создан сервис для безопасной покупки жилья в Москве

Сервис поможет проверить подлинность документов при оформлении сделки.

Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже
Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже

Следствие считает, что Валерий Митько передавал секретные документы китайским спецслужбам.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости