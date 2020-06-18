На mos.ru создан сервис для безопасной покупки жилья в Москве

Сервис поможет проверить подлинность документов при оформлении сделки.

На сайте Мэра Москвы появился новый сервис, с помощью которого граждане смогут проверить подлинность документов жилищного учета.

Сейчас у выписки из домовой книги и в едином жилищном документе имеется специальный QR-код. Чтобы проверить документы на квартиру нужно сканировать его на странице сервиса с помощью скриншота или ввести данные вручную и нажать «Проверить». Если документы поддельные или код написан неверно, появится сообщение, что документ не найден. Вся информация на сайте обезличена, но это не мешает точности проверки.

До сегодняшнего дня, гражданам, чтобы получить документ с печатью, приходилось посещать центр госуслуг «Мои документы».

Известно много случаев мошенничества на рынке недвижимости, связанных с приобретением жилья по поддельным документам. Теперь же распознать злоумышленников будет просто. Сервис создан для того, чтобы покупка квартиры для москвичей стала более безопасной. За точность проверки отвечает технология блокчейн, которая зарекомендовала себя в работе с проектом «Активный гражданин».

На сайте Сергея Собянина в данный момент действует более трехсот сервисов и услуг, чтобы облегчить и улучшить жизнь жителей Москвы. По посещаемости mos.ru опередил свои зарубежные аналоги. Наиболее популярным сервисом стал «Электронный дневник».