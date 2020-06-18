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Аналитики НАФИ исследовали эффективность удалённой работы

Чт 18 июня 2020, 10:39:30

Лишь 20% компаний готовы сохранить «удалёнку» для некоторых сотрудников.

Национальное агентство финансовых исследований провело опрос работников и работодателей, вынужденных временно перейти в режим удалённой работы. Цель аналитического центра — определить эффективность данных условий труда. Результаты мониторинга НАФИ опубликованы в издании РБК.

Аналитики центра исследовали компании Москвы и Подмосковья. Опросы проводились в мае и июне. Руководители и подчинённые дали разную оценку «удалёнке». 82% управленцев считают, что при таком формате работоспособность сотрудников снизилась. Лишь пятая часть компаний была согласна оставить некоторых подчинённых на удалённой работе.

Половина москвичей и жителей Подмосковья на время пандемии перешли на «удалёнку». Из них 41% признались, что выполняли меньше работы, чем при обычном графике. Основной помехой люди считают решение рабочих вопросов на расстоянии. Далее идут родственники и отвлечение на бытовые дела. 18% ответили, что без контроля руководства не смогли нормально организоваться.

15% респондентов заявили, что удалённая работа способствовала приросту продуктивности. Положительными факторами были названы: отсутствие необходимости добираться на работу, гибкий график, комфортная домашняя обстановка и отсутствие отвлекающих коллег. 39% удалённых сотрудников, опрошенных НАФИ, считают, что их продуктивность осталась такой же, как и при работе в офисе.


Антон Жилин

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