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Сбербанк запустил сервис «СберЗдоровье»

Чт 18 июня 2020, 10:13:21

Онлайн-сервис позволяет записаться на приём, или получить врачебную консультацию удалённо.

Российский Сбербанк расширяет сферу деятельности — финансовый гигант запустил медицинский сервис «СберЗдоровье». Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз, новый сервис облегчит получение различных медицинских услуг.

«СберЗдоровье» является плодом ребрендинга компании DocDoc, которую поглотил «Сбербанк» в 2017 году. Сервис сотрудничает с несколькими тысячами частных клиник, а общая аудитория пользователей сервиса превышает показатель в 7 млн клиентов. 17 мая бренд DocDoc был изменён на «СберЗдоровье».

Обновленный сервис позволит клиентам упростить процедуру записи к специалисту в частной клинике, или получить удалённую консультацию по Сети. Сервис позволяет использовать полис добровольного медицинского страхования, а в число его услуг также включены инструменты для контроля за здоровьем, и возможность получения ветеринарных услуг.

Представители «Сбербанка» подчеркнули, что актуальность подобного сервиса особенно высока в наше время. Желание людей максимально сократить контакты, избегая скоплений, требует новых решений. «СберЗдоровье» поможет снизить риски для человека, оградив его от потенциальной опасности.

Стоит отметить, что российский финансовый конгломерат расширяется не только в сторону медицинских услуг. Так, на прошлой неделе стало известно о переговорах о покупке «Сбербанком» сервиса 2ГИС. На данный момент подписаны соглашения на покупку контрольного пакета компании.


Дмитрий Кошевой

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