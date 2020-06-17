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Учёный прогнозирует к 2050 году в Ростове абхазский климат и засуху

Сегодня, 10:12

Связано это с погодными аномалиями.

За последние 43 года в Ростове климат уже поменялся, о чём говорят метеорологические наблюдения. В интервью «РГ» представитель Института наук о земле ЮФУ дала свой комментарий.

«Если погодные аномалии будут сохраняться и дальше, то к 2050 году погода в Ростове-на-Дону, а также на побережье Азовского моря станет близка к климату Абхазии и Сочи», — рассказала Людмила Беспалова.

Учёный также отмечает, что такие изменения негативно скажутся на состоянии здоровья ростовчан, и могут даже привести к засухе.

Позже интервью у Людмилы взяли местные журналисты, в котором она опровергла своё заявление.

«Я не говорила, что в Ростовской области климат может стать таким же, как в Сочи и Абхазии. Это не совсем правда. У нас будет более сухой климат и более жаркий. Таких тропиков, как в Сочи, не будет», — приводит слова Беспаловой RostovGazeta.

В конечном итоге она порекомендовала журналистам обратиться к метеорологам.


Олег Луганский

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