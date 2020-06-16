Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Общество | Вирусолог считает, что новый Covid-19 из Пекина опаснее уханьского

Вирусолог считает, что новый Covid-19 из Пекина опаснее уханьского

Сегодня, 12:24

Обнаруженный на рынке «Синьфади» вирус еще более заразный.  

Коронавирус, обнаруженный на рынке «Синьфади», по мнению китайского профессора вирусолога из Уханьского университета Ян Чжаньцю,  более заразен, чем вирус, обнаруженный в Ухани. Всего за четыре дня 79 человек заболели новой инфекцией, это больше, чем в Ухани за этот же срок. Там было зафиксировано 62 случая инфицирования.

В понедельник власти Пекина проверили почти 200 000 человек, посещавших оптовый рынок.

Профессор считает, что вирус в Пекине обнаружен летом, что не способствует его быстрому распространению. Жители Китая настроены с оптимизмом и готовы задействовать весь свой богатый опыт в борьбе по сдерживанию и предотвращению Covid-19.

В Пекине приняты серьезные меры профилактики, власти сообщили, что полностью контролируют ситуацию.

В Шанхае, в связи с вспышкой в Пекине, правительство объявило, что все приезжающие граждане из районов с повышенным уровнем риска обязаны сразу сообщить об этом в месте своего проживания. Каждый прибывший должен сдать два теста на выявление инфекции и находится на карантине две недели.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке
В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке

Кажется, история города Ухань повторяется.

Эпидемиолог оценил шансы Пекина повторить судьбу Уханя
Эпидемиолог оценил шансы Пекина повторить судьбу Уханя

В столице Китая обнаружили COVID-19 на оптовом рынке.

Учёные нашли ключ к созданию вакцины от коронавируса
Учёные нашли ключ к созданию вакцины от коронавируса

S-белок позволяет вирусу закрепляться в человеческих клетках.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости