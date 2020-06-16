Вирусолог считает, что новый Covid-19 из Пекина опаснее уханьского

Обнаруженный на рынке «Синьфади» вирус еще более заразный.

Коронавирус, обнаруженный на рынке «Синьфади», по мнению китайского профессора вирусолога из Уханьского университета Ян Чжаньцю, более заразен, чем вирус, обнаруженный в Ухани. Всего за четыре дня 79 человек заболели новой инфекцией, это больше, чем в Ухани за этот же срок. Там было зафиксировано 62 случая инфицирования.

В понедельник власти Пекина проверили почти 200 000 человек, посещавших оптовый рынок.

Профессор считает, что вирус в Пекине обнаружен летом, что не способствует его быстрому распространению. Жители Китая настроены с оптимизмом и готовы задействовать весь свой богатый опыт в борьбе по сдерживанию и предотвращению Covid-19.

В Пекине приняты серьезные меры профилактики, власти сообщили, что полностью контролируют ситуацию.

В Шанхае, в связи с вспышкой в Пекине, правительство объявило, что все приезжающие граждане из районов с повышенным уровнем риска обязаны сразу сообщить об этом в месте своего проживания. Каждый прибывший должен сдать два теста на выявление инфекции и находится на карантине две недели.