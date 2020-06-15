Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже

Следствие считает, что Валерий Митько передавал секретные документы китайским спецслужбам.

Президента Арктической академии Валерия Митько обвиняют в шпионаже и государственной измене. Когда мужчина отправился в Китай, следствие сочло, что он работал по заказу страны. В свою последнюю поездку в Поднебесную он передал важные документы китайским спецслужбам.

Источник агентства TACC сообщает, что президент арктической академии мог отдать китайским спецслужбам важные данные о местах нахождения подводных лодок и данные об исследованиях в области гидроакустики. Кроме того, юрист подчеркивает, что Митько не брал с собой никаких секретных документов. По словам защиты, у ученого с собой были только те документы, которые касаются его педагогической и научной работы.

Сейчас ученый из Петербурга сидит под домашним арестом в Ленинградской области. Следует отметить, что мужчина находится взаперти уже с февраля. Адвокат Валерия не согласен с решением суда, потому обжаловал его. Сам же ученый не считает себя виноватым. Адвокат заявляет, что в материалах дела даже нет информации о том, о каких именно секретных документах идет речь.

Кристина Матвеева