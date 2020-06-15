Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Общество | Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже

Ученого из Петербурга обвинили в шпионаже

Сегодня, 12:33

Следствие считает, что Валерий Митько передавал секретные документы китайским спецслужбам.

Президента Арктической академии Валерия Митько обвиняют в шпионаже и государственной измене. Когда мужчина отправился в Китай, следствие сочло, что он работал по заказу страны. В свою последнюю поездку в Поднебесную он передал важные документы китайским спецслужбам.

Источник агентства TACC сообщает, что президент арктической академии мог отдать китайским спецслужбам важные данные о местах нахождения подводных лодок и данные об исследованиях в области гидроакустики. Кроме того, юрист подчеркивает, что Митько не брал с собой никаких секретных документов. По словам защиты, у ученого с собой были только те документы, которые касаются его педагогической и научной работы.

Сейчас ученый из Петербурга сидит под домашним арестом в Ленинградской области. Следует отметить, что мужчина находится взаперти уже с февраля. Адвокат Валерия не согласен с решением суда, потому обжаловал его. Сам же ученый не считает себя виноватым. Адвокат заявляет, что в материалах дела даже нет информации о том, о каких именно секретных документах идет речь.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В Саратове мужчина забил подругу насмерть за измену
В Саратове мужчина забил подругу насмерть за измену

38-летний мужчина под арестом и полностью признаёт свою вину.

Сириец рассказал о принуждении боевиков к сотрудничеству с британской разведкой
Сириец рассказал о принуждении боевиков к сотрудничеству с британской разведкой

Спецслужбы Великобритании интересовались военной инфраструктурой РФ, отметил Мухаммед Хусейн.

ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт
ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт

МЗ-204 «Горец» успешно прошёл заводские испытания.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости