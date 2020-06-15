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Оскорблённые десантники позвали Киркорова на «разговор» в Парке Горького

Сегодня, 12:16

Встречу предложили провести на день ВДВ.

Недавнее участие Филиппа Киркорова в видеоролике, где он играет десантника-гея, обозлило служащих ВДВ. Оскорблённые десантники решили пойти по пути «договоров» и позвали певца на «разговор» в Парке Горького в годовщину войск — 2 августа. Ветеранов больше всего возмутило то, что Киркоров оскорбил их символы: тельняшку и берет.

Но менеджер артиста своего работодателя защитила — сообщила, что Киркоров выступал только в роли актёра и попросила обратиться к режиссёру видео. Режиссёром оказался Марюс Вайсберг, который снимал большое количество фильмов разной степени пошлости. Впрочем, он не побоялся ответить на вопросы. Попросил легче относиться ко всему. И всё.


Святослав Суздальский

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