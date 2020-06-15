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РФ закупила оборудование для производства масок из Китая по скидке 80%

Сегодня, 11:22

Предприятия Подмосковья могут получить субсидии до 30 млн рублей.

Россия получила крупную партию оборудования для производства масок, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. Более 60 тонн машин для полного цикла изготовления прилетело из Китая на самолёте АН-124 («Руслан»).

«Отмечу, что производство полного цикла включает в себя и производство материала для масок, и резинок, и проволоки», — рассказал Инюшин.

Такая масштабная закупка стала возможна во многом благодаря государственной программе поддержки предприятий по производству медицинских масок.

Информация с инвестиционного портала Московской области

Правительство Московской области готово покрыть до 80% расходов предпринимателей на закупку оборудования. Фактически, государство предлагает бизнесменам Подмосковья скидку вплоть до 30 млн рублей.

Министр инвестиций Московской области Наталья Егорова особо отметила, что субсидии доступны не только производителям масок, но и другим компаниям Подмосковья, хоть и в меньшем объёме.


Владимир Сотников

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