РФ закупила оборудование для производства масок из Китая по скидке 80%

Предприятия Подмосковья могут получить субсидии до 30 млн рублей.
Такая масштабная закупка стала возможна во многом благодаря государственной программе поддержки предприятий по производству медицинских масок.
Информация с инвестиционного портала Московской области
Правительство Московской области готово покрыть до 80% расходов предпринимателей на закупку оборудования. Фактически, государство предлагает бизнесменам Подмосковья скидку вплоть до 30 млн рублей.
Министр инвестиций Московской области Наталья Егорова особо отметила, что субсидии доступны не только производителям масок, но и другим компаниям Подмосковья, хоть и в меньшем объёме.