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Российским пенсионерам готовят льготы по кредитам

Сегодня, 12:29

Также будет снижен порог начисления доплаты за возраст.

Правительство рассматривает новые меры по улучшению жизни населения. Так, российским пенсионерам готовят льготы по кредитам, и улучшают условия получения доплат по возрасту. Соответствующий закон рассматривают в Госдуме.

На данный момент пенсионеры в России имеют право на получение доплаты к основной пенсии — её начисляют с 80 лет. Согласно новому законопроекту, «возрастные» доплаты планируется начинать с 75 лет.

Подобное решение обусловлено рекомендациями ВОЗ относительно продолжительности жизни. Напомним, доплата за возраст равна фиксированной выплате. Сейчас доплата к страховой пенсии составляет 5686 рублей 25 копеек, а со следующего года к ней прибавят 352 рубля 28 копеек.

Послабления по кредитным платежам коснутся пенсионеров, чей совокупный доход не превысит двух МРОТ (24260 рублей). В этом случае пенсионер может рассчитывать на отсрочку по платежам на два года максимум. Новые условия действуют на кредиты в рублях, и суммой до миллиона.

Напомним, на 2014 год средняя продолжительность жизни в России составила 73 года. При этом, были отмечены различия по регионам. Так, в Москве средняя продолжительность жизни составила 77,8 лет, а в Забайкальском крае — 68,9.


Дмитрий Кошевой

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