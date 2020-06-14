Также будет снижен порог начисления доплаты за возраст.

Правительство рассматривает новые меры по улучшению жизни населения. Так, российским пенсионерам готовят льготы по кредитам, и улучшают условия получения доплат по возрасту. Соответствующий закон рассматривают в Госдуме.

На данный момент пенсионеры в России имеют право на получение доплаты к основной пенсии — её начисляют с 80 лет. Согласно новому законопроекту, «возрастные» доплаты планируется начинать с 75 лет.

Подобное решение обусловлено рекомендациями ВОЗ относительно продолжительности жизни. Напомним, доплата за возраст равна фиксированной выплате. Сейчас доплата к страховой пенсии составляет 5686 рублей 25 копеек, а со следующего года к ней прибавят 352 рубля 28 копеек.

Послабления по кредитным платежам коснутся пенсионеров, чей совокупный доход не превысит двух МРОТ (24260 рублей). В этом случае пенсионер может рассчитывать на отсрочку по платежам на два года максимум. Новые условия действуют на кредиты в рублях, и суммой до миллиона.

Напомним, на 2014 год средняя продолжительность жизни в России составила 73 года. При этом, были отмечены различия по регионам. Так, в Москве средняя продолжительность жизни составила 77,8 лет, а в Забайкальском крае — 68,9.

Дмитрий Кошевой