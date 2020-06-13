О поэтапном ослаблении ограничений рассказал губернатор области.

После известия о начале постепенного снятия ограничений в столице, соответствующее постановление появилось в области. С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Со вчерашнего дня начал действовать первый этап снятия ограничительных мер. Теперь жители и гости Подмосковья смогут посетить открытые площадки и веранды заведений общепита. Об этом губернатор области заявил в эфире «России-1». Второй пакет послаблений вступит в силу 15 июня.

С понедельника можно будет посещать автошколы, музеи, фотоателье, и агентства недвижимости. Уже 15 июня образовательные заведения и поликлиники перейдут на штатный режим работы. Тогда же будет разрешена подготовка культурно-массовых мероприятий — артисты смогут возобновить репетиции при отсутствии зрителей.

Последний этап снятия ограничений запланирован на 25 июня. С этого дня перестанут действовать ограничительные меры в торговле и сфере услуг — вне зависимости от площади помещения.

Напомним, к этому моменту в Московской области выявлено более 47 тысяч людей с коронавирусной инфекцией. Число вылечившихся уже превысило отметку в 14 тысяч человек.

Дмитрий Кошевой