Сюжеты:

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили
Главная страница | Общество | С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи

С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи

Сегодня, 13:20

О поэтапном ослаблении ограничений рассказал губернатор области.

После известия о начале постепенного снятия ограничений в столице, соответствующее постановление появилось в области. С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Со вчерашнего дня начал действовать первый этап снятия ограничительных мер. Теперь жители и гости Подмосковья смогут посетить открытые площадки и веранды заведений общепита. Об этом губернатор области заявил в эфире «России-1». Второй пакет послаблений вступит в силу 15 июня.

С понедельника можно будет посещать автошколы, музеи, фотоателье, и агентства недвижимости. Уже 15 июня образовательные заведения и поликлиники перейдут на штатный режим работы. Тогда же будет разрешена подготовка культурно-массовых мероприятий — артисты смогут возобновить репетиции при отсутствии зрителей.

Последний этап снятия ограничений запланирован на 25 июня. С этого дня перестанут действовать ограничительные меры в торговле и сфере услуг — вне зависимости от площади помещения.

Напомним, к этому моменту в Московской области выявлено более 47 тысяч людей с коронавирусной инфекцией. Число вылечившихся уже превысило отметку в 14 тысяч человек.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Мурманская область выделит 120 млн рублей на индексацию соцвыплат
Мурманская область выделит 120 млн рублей на индексацию соцвыплат

Со слов губернатора Андрея Чибиса, выплаты начнутся с 1 июня.

Стационары и поликлиники Подмосковья с 8 июня заработают в плановом режиме
Стационары и поликлиники Подмосковья с 8 июня заработают в плановом режиме

Для стационаров, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, условия пока не изменятся.

В Ростове появится инфекционная больница за 2,657 млрд рублей
В Ростове появится инфекционная больница за 2,657 млрд рублей

По плану строительства в учреждении будет 400 мест.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости