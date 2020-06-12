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Рынки диких животных Вьетнама — потенциальные «резервуары» патогенов CoViD

Сегодня, 15:56

Исследования проводились среди рынков и ферм Вьетнама.

Учёные пытались выяснить пути распространения инфекции. Исследование привело к выводу, что рынки диких животных оказались полны патогенов.

Авторы исследования говорят, что это отличное подтверждение, что пандемия CoViD-19 началась именно на рынке. Такие места Вьетнама — потенциальные «резервуары» патогенов коронавируса. Учёные настоятельно рекомендуют снизить продовольственный бизнес диких животных. Дело в том, что количество инфицированных особей только растёт от пойманных до тех, кого привозят в рестораны. Если не снизить количество предназначенных для ресторанных деликатесов животных, риск повторения вспышки будет слишком высок.


Ангелина Соколовская

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