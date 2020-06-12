Рената Литвинова попала в квартиру Ефремова в его отсутствие

Вернувшийся актёр не прокомментировал ситуацию.

В Telegram-канале Mash опубликовали видео, на котором Рената Литвинова выходит из дома актёра. Отмечается, что Литвинова, которая является давним другом актёрской семьи, попала в квартиру Ефремова в его отсутствие.

Журналисты ведущих изданий не отходят от дома Михаила Ефремова, что позволяет фиксировать даже самые незначительные факты. После того как актёр отправился на допрос, в его квартиру зашла Литвинова, пробывшая там непродолжительное время. Не дав комментариев, актриса поспешно ушла с Плотникова переулка.

Её визит сложно назвать неожиданным — актриса является крёстной матерью Анны Марии — дочери Михаила Ефремова. Журналистов удивил факт визита в момент, когда дом пустовал. Ясность не внёс даже сам хозяин квартиры, вернувшийся через несколько минут. Михаил Ефремов сослался на подписку о неразглашении.

Стоит отметить, что ранее Рената Литвинова в своём Instagram призывала к «милосердию», и прекращению «травли» Ефремова после аварии.

Напомним, в этот понедельник актёр попал в ДТП, результатом которого стала смерть второго участника. В крови известного артиста обнаружили алкоголь и наркотики.

Дмитрий Кошевой