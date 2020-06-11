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Главные киноновинки Disney появятся в России с июля

Сегодня, 13:01

В течение года ожидается 12 премьер.

Disney сообщает, что главные кино-новинки студии появятся в России уже с июля. Большая часть премьер была отменена из-за коронавирусного кризиса. Но изменённый список уже предоставлен на весь 2020 год. В общей сложности ожидается 12 премьер в течение года.

Первой россияне увидят кино-адаптацию сказки «Мулан» премьера 23 июля. А 27 августа состоится долгожданная для фанатов Marvel премьера «Новых мутантов». С 17 сентября в прокат выходит «Kingsman: Начало». 8 октября «Смерть на Ниле»; 29 октября «Спасите Колю». Главные ноябрьские премьеры: 5 ноября «Черная вдова», 12 ноября «Глубокие воды», 19 ноября «Душа». Завершают список три премьеры декабря: «Главный герой» 10 декабря, «Вестсайдская история» 17 декабря, а 24 декабря «Последний богатырь: Корень зла».

Тяжёлая ситуация с пандемией вынудила отложить не только премьеры фильмов, но даже и съёмки некоторых из них.


Милорад Васич

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