С 1 июля в Крыму ждут россиян на отдых

Об этом заявил глава Республики Сергей Аксёнов.

Заявление глава Крыма сделал во вторник, 9 июня, причём на странице в социальной сети «ВКонтакте». И с сегодняшнего дня можно уже бронировать билеты и места для отдыха. Несмотря на то, что в Крыму с 1 июля с нетерпением ждут россиян на отдых, Сергей Аксёнов попросил граждан и руководителей объектов курортной сферы соблюдать все меры безопасности, в том числе санитарной, и требования Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы, Сергей Собянин, отменил режим самоизоляции в городе и с 9 июня можно будет беспрепятственно выходить из дома или гулять.

Святослав Суздальский