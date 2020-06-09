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С 1 июля в Крыму ждут россиян на отдых

Сегодня, 16:41

Об этом заявил глава Республики Сергей Аксёнов.

Заявление глава Крыма сделал во вторник, 9 июня, причём на странице в социальной сети «ВКонтакте». И с сегодняшнего дня можно уже бронировать билеты и места для отдыха. Несмотря на то, что в Крыму с 1 июля с нетерпением ждут россиян на отдых, Сергей Аксёнов попросил граждан и руководителей объектов курортной сферы соблюдать все меры безопасности, в том числе санитарной, и требования Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы, Сергей Собянин, отменил режим самоизоляции в городе и с 9 июня можно будет беспрепятственно выходить из дома или гулять.


Святослав Суздальский

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