Жириновский требует максимального наказания для Ефремова

Артист может сбежать за границу из-под домашнего ареста, считает лидер ЛДПР.

«Это может вызвать взрыв возмущения», — пишет Жириновский.

Владимир Жириновский в своём Telegram-канале требует для актёра Ефремова максимального наказания. Лидер ЛДПР желает 12 лет колонии для артиста, поясняя это тем, что Ефремов запросто может сбежать за границу из-под домашнего ареста. Оправдывает это политик ситуацией с накалом обозлённости граждан, которые могут крайне возмутиться в случае избрания недостаточно мягкого наказания.

Но главное, по словам Владимира Вольфовича, в другом - жизнь Сергею Захарову уже не вернуть. Хотя ДТП можно было предотвратить, если бы Ефремова заблаговременно лишили прав за предыдущие нарушения ПДД, за которыми актёр был замечен 10 раз за один только 2020 год. Жириновский напоминает, что это далеко не первый случай, когда Ефремов садился пьяным за руль.

В заключении политик предлагает свою меру наказания для севших за руль пьяными, но не успевших навредить обществу. После трёх поимок в пьяном виде за рулём человека лишают автомобиля. А в случае представителя «богемы», вроде Ефремова, Жириновский также предлагает и ссылку за пределы Москвы.

«Для богемы самое страшное оказаться вдали от бурной светской жизни», — поясняет Жириновский.

Владимир Вольфович считает, что если бы так действовали, это спасло бы как Ефремова от угрозы задержания, так и Сергея Захарова от гибельного ДТП.

Милорад Васич