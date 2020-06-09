Валерия ответила на хамство подписчицы в прямом эфире Instagram

Певица слегка подшутила над язвительностью женщины.

Валерия опубликовала анонс прямого эфира с Ольгой Перятько, которая широко известна на оперной сцене.

Певицы договорились обсудить актуальные темы, физические упражнения, кулинарию и прочие животрепещущие темы. В связи с этим Валерия предложила своим подписчикам написать вопросы, а певицы постараются дать на них как можно более полный ответ в прямом эфире.

В бочке мёда нашлась своя ложка дёгтя: одна из подписчиц Instagram написала язвительный комментарий. Она спросила, кто будет слушать эти эфиры, и не упустила возможности добавить, что Валерия надоела публике хуже горькой редьки.

Очевидно, призыв молча сидеть на изоляции не был воспринят, ведь за последние два месяца звёзды часто устраивают эфиры, в которых беседуют друг с другом по сети, а все желающие могут посмотреть.

Валерия ответила на хамство подписчицы в шутливой форме:

"Вот интересно, Вы понимаете, что детям своим Вы пример показываете? Они же тоже хамить будут, и Вам в первую очередь", - ответила Валерия.

Достойный ответ певицы поддержали и другие пользователи и кинулись её защищать: песни у Валерии приятные на слух и с глубоким смыслом.

Ангелина Соколовская