Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд в Астралию

Тетя принца рассказала причину бегства супругов из королевской семьи.

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Инсайдер журнала New Idea сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри планируют переезд из США в Австралию. Принц Гарри жил там около года, после окончания колледжа и ему страна понравилась.

Сейчас они проживают в Калифорнии в шикарном особняке, который принадлежал продюсеру Тайлеру Перри.

Супругов напугали беспорядки в Америке. Недалеко от их дома произошло убийство чернокожего полицейского. Ранее супруги заметили над своим домом летающих дронов.

Напомним, что в январе Меган и Гарри решили покинуть королевскую семью и жить самостоятельно. Они отказались от всех королевских привилегий и уехали из Великобритании в Канаду, а потом в США, где планировали остаться. Во время пандемии им не удалось осуществить задуманные проекты.

«Все их планы — лишь воздух. Они хотели создать своей собственный фонд. Они мечтали войти в мир селебрити и зарабатывать на своих публичных выступлениях. Потенциально их гонорары могли бы составлять миллионы долларов», — рассказал эксперт королевской семьи Рассел Майерс. Так же он отметил, что сейчас супругов финансирует принц Чарльз.

О непростых отношениях Меган с королевской семьей ранее рассказала графиня Уэссекская в бесседе с журналистами The Sunday Times. Тетя принца Гарри прекрасно понимает, как трудно Меган было ужиться в королевской семье. По ее словам, все члены семьи помогали Маркл привыкнуть к новому статусу. Графиня надеется, что супруги будут счастливы.