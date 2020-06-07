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Главная страница | Общество | Врачи рассказали, как правильно вести здоровый образ жизни в жару

Врачи рассказали, как правильно вести здоровый образ жизни в жару

Сегодня, 16:02

Врач-диетолог Марина Аплетаева рекомендует отказаться от жирной пищи, кофе, алкогольных и сладких напитков.

По мнению специалиста, нужно больше употреблять в пищу овощей и фруктов, пить много чистой воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Доктор советует уменьшить количество потребляемого мяса, потому что оно долго переваривается, а обмен веществ в жару снижается.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует заменить глазированный сырок и творожную массу на обычный творог, чтобы не употреблять трансжиры. Тем самым снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы. В жаркую погоду увеличивается нагрузка на сердце и учащаются случаи инфарктов, инсультов и легочных эмболий, особенно у пациентов, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Мануальный терапевт Алексей Лютых рассказал, как правильно вести здоровый образ жизни в жару. Он рекомендует не заниматься интенсивным бегом, давать организму время на восстановление и пить много воды. По его словам, бегать лучше в утренние часы.


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