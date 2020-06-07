В Ростове-на-Дону разыскивают трёхметрового удава

Экзотический питомец сбежал из квартиры хозяйки.

В субботу в городских группах города появилось необычное объявление о пропаже удава. В Ростове-на-Дону уже разыскивают трёхметрового удава, сбежавшего в районе Нового поселения. Хозяйка питомца призвала горожан к помощи в поисках.

По словам владелицы удава, её любимец открыл террариум, толкнув его головой, и выполз на улицу. Также она подчеркнула, что это пресмыкающееся не ядовитое, и не несёт опасности горожанам.

Большинство пользователей сети без энтузиазма встретили объявление любительницы змей. Так, многие раскритиковали ростовчанку за безответственное отношение к питомцу. Также, несмотря на заявленную безопасность удава, люди отметили, что сам вид экзотического удава может лишить спокойствия.

Дмитрий Кошевой