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Главная страница | Общество | В Ростове-на-Дону разыскивают трёхметрового удава

В Ростове-на-Дону разыскивают трёхметрового удава

Сегодня, 12:22

Экзотический питомец сбежал из квартиры хозяйки.

В субботу в городских группах города появилось необычное объявление о пропаже удава. В Ростове-на-Дону уже разыскивают трёхметрового удава, сбежавшего в районе Нового поселения. Хозяйка питомца призвала горожан к помощи в поисках.

По словам владелицы удава, её любимец открыл террариум, толкнув его головой, и выполз на улицу. Также она подчеркнула, что это пресмыкающееся не ядовитое, и не несёт опасности горожанам.

Большинство пользователей сети без энтузиазма встретили объявление любительницы змей. Так, многие раскритиковали ростовчанку за безответственное отношение к питомцу. Также, несмотря на заявленную безопасность удава, люди отметили, что сам вид экзотического удава может лишить спокойствия.


Дмитрий Кошевой

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