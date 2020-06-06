Реализовать план могут 20 новых школ в регионе.

Глава Ленинградский области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram обсудил с согражданами вопрос об отмене в школах второй смены. Губернатор отметил, что уже к сентябрю нынешнего года будут открыты 6 учебных заведений, что поможет разгрузить наполняемость учениками школ.

Подписчица поинтересовалась темой об отмене второй смены в школах, поднятой ещё в 2016 году. Дрозденко пояснил, что в Ленобласти к осени 2021 года у школьников останется только первая смена. Региональное правительство следуют плану по строительству новых школ, что и поможет разрешить ситуацию с переполненными классами.

«Сегодня во вторую смену учиться меньше 2% от всех учеников области. Сейчас в проектировании и строительстве 20 школ. В этом году вводим из них 8 школ, в том числе 6 на 1 сентября откроются, 2 до 1 января. Таким образом рассчитываем с 1 сентября 2021 года полностью снять эту проблему», — написал ответ Александр Дрозденко.

Также его попросили уточнить, будут ли изменения касаться вторых смен и в школах в Новом Девяткино. Губернатор написал, что только к 2022 году ситуацию можно будет отрегулировать. К тому времени по плану будет построена новая школа. А до того времени появится возможность возить детей специальными школьными автобусами в Мурино или Бугры, где откроются новые учебные заведения.

Ирен Громова