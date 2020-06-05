Инвесторы намерены реализовать запланированные инициативы, несмотря на карантин.

Lacalut и ещё 50 иностранных брендов запустят производство в Подмосковье, как и было запланировано, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Министр Наталья Егорова подчеркнула, что среди курируемых проектов есть расширение производств, модернизация и совершенно новые предприятия.

Правда, большинство инициатив будет реализовано с небольшим опозданием из-за пандемии, но все 50 иностранных брендов, в том числе Lacalut, планируют запустить в этом и следующем годах.

В ближайшее время об открытии заявит индийский завод по производству упаковочной пленки Flex Films, производитель монтажной пены компании Soudal из Бельгии и немецкая корпорация Dr Theiss.

Шура Альтшуль