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Lacalut и ещё 50 иностранных брендов запустят производство в Подмосковье

Сегодня, 10:57

Инвесторы намерены реализовать запланированные инициативы, несмотря на карантин.

Lacalut и ещё 50 иностранных брендов запустят производство в Подмосковье, как и было запланировано, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Министр Наталья Егорова подчеркнула, что среди курируемых проектов есть расширение производств, модернизация и совершенно новые предприятия.

Правда, большинство инициатив будет реализовано с небольшим опозданием из-за пандемии, но все 50 иностранных брендов, в том числе Lacalut, планируют запустить в этом и следующем годах.

В ближайшее время об открытии заявит индийский завод по производству упаковочной пленки Flex Films, производитель монтажной пены компании Soudal из Бельгии и немецкая корпорация Dr Theiss.


Шура Альтшуль

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