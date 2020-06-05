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В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Сегодня, 13:04

Продюсер российского мультимедийного сериала рассказал, как толерантность поднимет рейтинги.

В популярном мультсериале «Царевны» появились герои-мальчишки: азиат по имени Ван Ли и темнокожий Васко — пишет газета «Ведомости». 

«Царевны» — популярный мультимедийный сериал по заказу холдинга «СТС медиа» и СТВ. Благодаря ярким персонажем, приятной озвучке и милосердию, «Царевны» нравятся российским детям. Но продюсер, Александр Изотов считает, что этого мало и нужно попасть на международный рынок.

Глава кинокомпании «Царь Pictures»: «Добавление мальчиков темнокожего и азиатского типов — признак толерантности, который может помочь в продажах мультфильма за рубежом, потому что сейчас очень круто делать людей разных цветов и рас».

Летом 2020 года «Царевны» появятся на 11 китайских видеосервисах. Ранее, «СТС медиа» продала права на «Царевен» в Латвию, Польшу и Израиль. По мнению кинокритика, Павла Шведова, толерантность — это отличный способ поднятия рейтингов холдинга и самого сериала.

Есть несколько Российских мультфильмов, которые получили популярность благодаря равноправию. Такие как: «Про Диму» — о ДЦП, о синдроме Дауна, об аутизме и «Аккуратная история» — про «особенных» детей.


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