В Коломне закрыли Бобреневский мост из-за паводка

Уровень воды в Москве-реке поднялся из-за дождей.

В Коломне из-за паводка закрыли Бобреневский мост, который соединяет город с поселком Старое Бобренево через Москву-реку. Сейчас уровень воды в реке поднялся выше допустимой отметки, что делает переход по мосту опасным.

По словам представителей горадминистрации, Бобреневский мост закрыли до снижения уровня воды в реке на 10 сантиметров. Муниципальные власти также выразили опасение, что наплавной пешеходный мост может быть разрушен из-за паводка. Для предотвращения разрушения в Центре по предотвращению ЧС ввели дополнительный контроль за конструкцией.

Шура Альтшуль