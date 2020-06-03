Депутат Евгений Дегтярёв заработал за 2019 год больше 114 миллионов рублей.

Как сообщает региональный оперштаб Ростова-на-Дону по противодействию коронавирусной инфекции, инфекционную больницу в Ростове построит богатейший депутат округа. Евгений Дегтярёв основатель и генеральный директор фирмы «Ростовгражданпроект», которая и получила подряд на строительство новой больницы. Примечательно, что на плечи этой фирмы ложится одновременно и закупка на выполнение инженерных работ, подготовка проектной документации и собственно строительство областной инфекционной больницы.

«Ростовгражданпроект» считается фирмой довольно прибыльной. По итогам 2019 года, официальная выручка компании составила 136,3 млн руб. А сам Дегтярёв заработал за 2019 год более 114 миллионов. По сравнению с 2018 годом, Дегтярёв увеличил свой доход более чем в 7 раз, благодаря чему считается богатейшим депутатом всего округа.

Согласному плану «Ростовгражданпроекта», больница будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе будет доступно 200 коек, около 30 из которых будут реанимационными. На втором и третьем этапах появятся ещё по 100 коек. Учитывая вложение в 2,6 млрд руб ожидается, что строительство больницы будет полностью окончено к 31 декабря этого года.

Милорад Васич