Медики Аннинской больницы добились законных выплат

Виновный в задержке привлечён к дисциплинарной ответственности.

После указа Президента Российской Федерации врачам были положены стимулирующие выплаты, вследствие работы с больными коронавирусом. Медики Аннинской больницы, тем не менее, не добились выплат сразу. И только во вторник они смогли восстановить свои права. Да и то, только в ходе проверки, запущенной прокурором.

По сведениям, полученным в ходе проверки установили, что 78 медиков не получили законные выплаты, а это около 900 тыс. рублей. В итоге главврачу районной больницы выдали предписание с требованием устранить несправедливость. А виновного в этом заместителя главврача по экономическим вопросам привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что проблемы с выплатами достигли такого размаха, что даже Владимир Владимирович Путин был вынужден уделить этому вопросу своё пристальное внимание.

Святослав Суздальский