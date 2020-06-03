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Главная страница | Общество | Беглов: «Правительство не обязано обеспечивать горожан бесплатными масками»

Беглов: «Правительство не обязано обеспечивать горожан бесплатными масками»

Сегодня, 14:46

Это ответ на запрос Бориса Вишневского — депутата «Яблока».

Депутат Борис Вишневский направил запрос губернатору Петербурга Александру Беглову с вопросом о предоставлении бесплатных средств защиты. Губернатор ответил: «Правительство не обязано обеспечивать горожан бесплатными масками». Впрочем, это не помешало ранее выделить 1,46 млн рублей льготникам и пенсионерам на закупку защитных средств (800 рублей на человека).

Губернатор Беглов заявил, что в правилах, обязательных к исполнению во время режима ЧС или повышенной готовности, нет прямого требования обеспечивать всех граждан бесплатными масками. Но те же ИП и предприятия должны предоставлять такие средства — и об этом есть прямое требование, которое написано в городском постановлении.


Святослав Суздальский

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