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Главная страница | Общество | Услуги салонов красоты в Ростовской области могут подорожать

Услуги салонов красоты в Ростовской области могут подорожать

Сегодня, 09:40

Дело в новых санитарных требованиях.

В Ростовской области готовятся к возобновлению работы салонов красоты и прочих заведений бытовых услуг: ателье, автосервисы и химчистки с прачечными. Но для легальной работы каждому предприятию требуется подготовиться — составить санитарную декларацию и заполнить чек-листы. И не стоит забывать о регулярной санитарной же обработке всех поверхностей, которых касаются клиенты и работники.

Всё это приводит к тому, что предприятиям приходится тратить больше денег и его услуги могут подорожать. Об этом рассказала директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова. По её словам, на каждый объект придётся тратить от 50 000 до 100 000 рублей, что является ощутимой суммой для малого и среднего бизнеса. Далее директор выразила обеспокоенность, что это приведёт к уходу в теневой бизнес.


Святослав Суздальский

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