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Аноним пожаловался на Instagram Воронежского губернатора

Сегодня, 09:38

Страница Александра Гусева была удалена меньше, чем через сутки.

Не успел губернатор Воронежской области начать активную интернет-деятельность, как его свежий аккаунт в Instagram был удалён. Согласно ответу администрации Instagram, аноним пожаловался на страницу Александра Гусева. Причина жалобы: страница якобы фейковая, словно за Гусева выдаёт себя некто другой, а настоящий губернатор отношения к Instagram не имеет.

Попытки связаться с администрацией и разблокировать аккаунт губернатора пока что не вселяют надежды. По словам команды губернатора, на ответы администрации Instagram носят автоматический характер. Посему процесс восстановления страницы может затянуться на неопределённое время.

Задачей этого аккаунта было более тесное общение губернатора с воронежцами. По плану Гусев должен был лично общаться со своими подписчиками и отвечать на их вопросы. Просуществовав меньше суток, страница губернатора собрала почти тысячу подписчиков, пока аноним на неё не пожаловался. Также создание страницы в Instagram было частью большой «интернет-кампании» Александра Гусева. Ранее он зарегистрировался во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», где регулярно проводит опросы и выкладывает посты о том, как живёт регион.


Милорад Васич

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