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Главная страница | Общество | Портал rabota.ru предлагает зарплату таксиста в Воронеже 200 тыс.

Портал rabota.ru предлагает зарплату таксиста в Воронеже 200 тыс.

Сегодня, 09:21

Основным условием является наличие личного автомобиля.

Аналитики портала rabota.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий за май текущего года. Так, в Воронеже предлагают зарплату таксиста в размере до 200 тысяч рублей в месяц. Правда в графе «от» стоит сумма в 60 тысяч.

Уточняется, что итоговая зарплата зависит от количества смен и времени, проведённого водителем за рулём. Также важным условием является наличие личного автомобиля у соискателей.

Скорее всего, чтобы получить заветные 200 тысяч, работникам придётся провести за рулём очень много времени, не оставляя себе времени на отдых. Выходит, что высокая зарплата указана для привлечения большего количества сотрудников.

Помимо таксистов, в топ-3 рейтинга попали вакансии водителя-экспедитора и водителя битумовоза с зарплатами до 120 и до 100 тысяч рублей соответственно.


Владимир Печорский

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