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Волонтёры НЛМК помогут пострадавшим от пандемии жителям Липецка

Сегодня, 16:42

Сотрудники комбината занимаются доставкой продуктов, и помощью пожилым и малоимущим.

Пандемия коронавирусной инфекции и последовавший за ней режим повышенной готовности поставил в тяжёлую жизненную ситуацию многих россиян. В этих условиях важную роль играет общественная взаимопомощь. Так, волонтёры НЛМК помогут пострадавшим от пандемии жителям Липецка.

Об этом в интервью порталу Gorod48 рассказал глава профсоюзной организации Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Василий Литовкин. По его словам, сотрудники комбината «находят время и возможность прийти и помочь тем, кто в этом нуждается» — помимо выполнения рабочих обязанностей.

Волонтёры НЛМК занимаются доставкой продуктов питания и лекарств, и обеспечивают бытовую помощь пожилым и малоимущим людям. Металлурги-волонтёры сотрудничают с другими благотворительными организациями, включая волонтёров «Единой России», и ОНФ, подчеркнул Литовкин. Эти структуры организовали движение «Работаем вместе», которое координирует усилия отдельных волонтёрских групп.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных заражений в Липецкой области достигло 2194 случаев. При этом, 724 пациента успешно вылечились.


Дмитрий Кошевой

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