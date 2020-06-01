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Мурманская область выделит 120 млн рублей на индексацию соцвыплат

Сегодня, 16:25

Со слов губернатора Андрея Чибиса, выплаты начнутся с 1 июня.

Российские регионы продолжают оказывать помощь категориям граждан, больше всего пострадавших от карантинных мер вызванных, пандемией COVID-19. Так, Мурманская область выделит из бюджета дополнительно 120 млн рублей, и направит их на индексацию социальных выплат. Об этом объявил губернатор области Андрей Чибис.

Соответствующий законопроект уже подан в областную думу. Губернатор обратился к ее депутатам с просьбой рассмотреть документ как можно быстрее. Планируется, что проиндексированные пособия и пенсии будут выплачиваться уже с 1 июня.

Вышеуказанные индексации были заложены в бюджет области на 2020 год. Планировалось, что будут проведены они осенью этого года.

Свое решение о переносе процедуры Чибис прокомментировал следующим образом: «Принципиально важно сделать это не осенью, а сейчас, так как необходимость сидеть дома серьезно бьет по кошельку людей».

Ранее помощь от правительства Мурманской области уже получили предприниматели, наиболее пострадавшие из-за карантинных мер. По заявлению губернатора, помощь этой категории граждан продолжит поступать и в июне.


Владимир Лазневой

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