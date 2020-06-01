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Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

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Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Низкие продажи сорта «Buzwine» заставили производителя пересмотреть политику.

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Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках

Сегодня, 15:33

Низкие продажи сорта «Buzwine» заставили производителя пересмотреть политику.

Компания Global Wine Distribution пытается в судебном порядке расторгнуть контракт с певицей. Ростовские виноделы отказываются от лица Бузовой на этикетках из-за низкого спроса на вино, в продвижении которого задействовали бывшую участницу «Дома-2».

Юристы компании-дистрибьютора надеются в одностороннем порядке выйти из договора с компанией «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая занимается продюсированием Ольги Бузовой. Напомним, инициатором создания бренда вина стала сама певица.

На сайте производителя «Buzzwine» описывают как игристое вино с ароматом клубники и экзотических фруктов. Напиток, оценённый в 600 рублей за бутылку, предлагается комбинировать с десертами или пиццей.

Главной причиной демарша виноделов стали низкие продажи «Buzzwine», передаёт Mash. Аналитики компании-производителя подсчитали, что вино будет лучше продаваться без маркетинговой связи с Бузовой.

Эксперты не удивились подобному развитию событий. Напомним, скептики изначально отнеслись с сомнением к запуску «Buzzwine». Считается, что фан-база певицы в большинстве своём представлена несовершеннолетними, которым запрещена продажа алкоголя.


Дмитрий Кошевой

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