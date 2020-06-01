Рыбаки воспользовались наводнением у Бежицкого рынка.

Фото: Соцсети

Конец прошлой недели обернулся для жителей Брянска затяжными ливнями. Стихия привела к локальным наводнениям на некоторых улицах города. Отдельные жители попытались извлечь пользу из стихии. Так, в Брянске после ливней двое мужчин ловили рыбу на улице, что сняли очевидцы.

Необычных рыбаков заметили на улице Ульянова, возле Бежицкого рынка. Уровень её затопления сделал практически невозможной ходьбу, и затруднил поездки на автомобилях. Поэтому пара брянцев сделала очевидный выбор в пользу надувной лодки, а пассажир лодки взял с собой удочку.

Рыбаки вызвали резонанс в городских сообществах в соцсетях. Одни пользователи считают, что мужчины в лодке отправились на необычную рыбалку ради веселья, а другие предположили, что таким образом они привлекли внимание властей к проблеме ливневых стоков.

Стоит отметить, что нынешнее затопление — не единичный случай. Ряд городских улиц Брянска (проспект Московский, улицы Калинина и Ульянова) на протяжении нескольких лет затапливает в период ливней.

Дмитрий Кошевой