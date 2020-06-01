В Новосибирске появилось девять платных парковок

Вместимость парковочных зон достигает 563 машино-мест.

С 1 июня в Новосибирске увеличилось количество парковочных мест. В центре города разместили девять платных парковок, которые могут вместить более 500 автомобилей. При этом, в выходные, и праздничные дни, а также ночью (с 22:00 до 07:00) плата за парковку не будет взиматься.

Как сообщает местная мэрия, для парковок предусмотрено два тарифа. Так, в зонах, расположенных на Красном проспекте, стоимость часа парковки составит 100 рублей. За 50 рублей в час можно будет припарковаться между поворотами на улицу Дуси Ковальчук, и улицу Писарева. Стоит отметить, что некоторые водители посчитали стоимость парковки завышенной для Новосибирска, отмечают авторы портала «Прецедент».

При этом, парковка у детской больницы скорой помощи будет бесплатной для представителей ребёнка, прибывшего в заведение. Как отметили в МБУ «Центр организации дорожного движения», за полтора месяца до ввода парковок в эксплуатацию, прошла опытная эксплуатация систем оплаты, которые облегчат расчёты.

За неоплаченную парковку предусмотрен штраф, который не коснётся автомобилей, перевозящих инвалидов, и машины самих инвалидов — для них предусмотрены бесплатные места. Также бесплатной будет парковка длительностью меньше 15 минут. Оплата парковочного места происходит на месте через паркомат, посредством мобильного приложения «Горпарковки», или по СМС.

Дмитрий Кошевой