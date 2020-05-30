Киев отменил режим самоизоляции для абитуриентов из Донецка и Луганска

Для других граждан режим пересечения границы не меняется.
Киев отменил режим самоизоляции по COVID-19 для абитуриентов из Донецка и Луганска, которые намерены пройти тестирование в украинских вузах.
Другие граждане могут попасть на территорию Украины только при условии прохождения двухнедельной самоизоляции под наблюдение в Киеве.
Послабление мер связано с успешной попыткой взять под контроль эпидемиологическую ситуацию. В Украине уже работают парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, отменён запрет на посещение парков, возобновил работу общественный транспорт, открылись гостиницы и детские сады. При этом ношение средств индивидуальной защиты остаётся рекомендованной Минздравом мерой для недопущения распространения вируса.