Киев отменил режим самоизоляции для абитуриентов из Донецка и Луганска

Для других граждан режим пересечения границы не меняется.

Киев отменил режим самоизоляции по COVID-19 для абитуриентов из Донецка и Луганска, которые намерены пройти тестирование в украинских вузах.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Степанов: «Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО».

Другие граждане могут попасть на территорию Украины только при условии прохождения двухнедельной самоизоляции под наблюдение в Киеве.

Послабление мер связано с успешной попыткой взять под контроль эпидемиологическую ситуацию. В Украине уже работают парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, отменён запрет на посещение парков, возобновил работу общественный транспорт, открылись гостиницы и детские сады. При этом ношение средств индивидуальной защиты остаётся рекомендованной Минздравом мерой для недопущения распространения вируса.

Шура Альтшуль