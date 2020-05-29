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Ко Дню защиты детей московские музеи и галереи проведут развлекательные онлайн-встречи

Сегодня, 14:19

С 31 мая по 1 июня взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, лекциях, викторинах и виртуальных экскурсиях.

На официальном сайте Департамента культуры Москвы сообщается, что девять музеев и галерей готовят специальную программу, которую проведут в онлайн-режиме в честь Дня защиты детей. Организовать развлекательные мероприятия предстоит Музею моды, Московскому музею современного искусства, Дому Гоголя, Государственным музеям С. А. Есенина, В. В. Маяковского и А. С. Пушкина, Галерее Ильи Глазунова, Биологическому музею имени К. А. Тимирязева и Дарвиновскому музею.

Ко Дню защиты детей московские музеи и галереи проведут развлекательные онлайн-встречи. Организованные департаментом культуры на официальных Интернет-платформах мероприятия несут развлекательный и образовательный характер, чтобы и разнообразить пребывание россиян на карантине, и приобщить желающих к знаниям и искусству.

«Дети и их родители смогут удаленно присоединиться к мастер-классам, лекциям, виртуальным экскурсиям и викторинам на сайтах, YouTube-каналах и страницах в социальных сетях девяти учреждений культуры», — указано в сообщении на сайте столичного Департамента культуры.

В Дарвинском музее запланировано провести мастер-класс по рисованию карандашом и акварельными красками животных. Также будет размещено видео-занятие для поделок из шерсти . Планируется провести ещё видео-урок по лепке из глины.

В Биологическом музее намерены провести три онлайн-лекции. Первая о том, как у животных и морских обитателей о подрастающем потомстве заботятся мамы. Далее музей проведёт урок на тему «Научный гербарий своими руками». Последнее мероприятие проведут в соцсетях для детей в виде викторины с вопросами о животных из первого урока.

В галереи Ильи Глазунова пройдёт виртуальная экскурсия по картинам, на которых художники изображали сказочных и мифических птиц. Помимо этого будет предложен мастер-класс, в ходе которого все желающие смогут попробовать написать мелками на тонированной бумаге птицу Феникс.

Полный список программ и расписание будет опубликовано к 30 мая на сайте департамента культуры «Мосгортур»


Ирен Громова

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