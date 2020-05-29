Центробанк разрабатывает возможность пополнять карты в кассах магазинов

Нововведение затронет и малонаселённые пункты.

Новая программа Центрального Банка России нацелена сделать финансовые услуги как можно более доступными. В её рамках разрабатывается возможность пополнять карты в кассах магазинов и меньших торговых точек. Об этом сообщил первый заместитель председателя регулятор Сергей Швецов во время онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. Согласно заявлению Швецова, благодаря нововведению интернет-торговля получит возможность использования безналичных денег для получения финансовых и нефинансовых услуг.

Проще говоря, Центробанк разрабатывает возможность пополнять и обналичивать карты прямо в кассах магазинов. Швецов добавляет, что на сегодняшний день снять наличные на кассах торговых точек можно уже в удалённых и малонаселённых пунктов. Нововведение затронуло уже 3,7 тысяч таких точек, увеличившись за год с 90.

Однако, для проведения банковской операции на кассе нужно обязательно совершить там покупки. А за раз снимать можно не больше 5 тысяч рублей.

Милорад Васич