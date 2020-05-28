Московская Большая кольцевая линия в 2022 расширится на 2 станции

В Нагатинском Затоне строятся «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

Глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов прояснил планы о расширении Большой кольцевой линии. Обустройство восточной части кольца началось в 2017 году, а к 2022 БКЛ расширится на 2 новых станции в районе Нагатинский Затон, чтобы его жителям было удобней пользоваться метро. «Кленовый бульвар» разместят на Коломенской улице, где к ней прилегает одноимённый бульвар. А около строения номер 7 по той же улице построят станцию «Нагатинский затон».

Сам восточный участок протянется от «Каширской» до «Нижегородской». Помимо двух вышеуказанных станций, планируются ещё 2: «Текстильщики» и «Печатники». По завершению строительства, БКЛ станет самым протяжённым кольцом метро в мире — около 70 км длины и 31 станция. Причём сейчас планируют полностью завершить проект к 2023 году.

Святослав Суздальский