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В Крыму готовят пляжи для приёма туристов

Сегодня, 15:49

Дату открытия курортного сезона пока не называют.

Пляжи Крыма уже вовсю готовят для приёма туристов. Проводится благоустройство территории, рабочие чистят прибрежную акваторию и проверяют соблюдение норм безопасности. Об этом рассказал руководитель департамента парламента Крыма по туризму и спорту Алексей Черняк.

Главной задачей политик видит обеспечение безопасности для туристов, но когда можно будет приехать на отдых, Черняк пока сказать не может. Предположительно, в Крыму туристов готовы будут встречать уже 1 июня, но учитывая эпидемию коронавируса, решение будет приниматься главой Крыма по согласованию с федеральным центром.

Сейчас все ещё действует запрет главы республики Сергея Аксенова на бронирование санаториев, гостиниц и детских лагерей. Указ был подписан 28 марта и действует до 1 июня.


Шура Альтшуль

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