Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

От редактора

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Мнение

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Выступавшая во время катаклизма премьер-министр, даже не испугалась.

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

Мнение

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

«В России один из самых возрастных в мире вертолётных парков», - глава «Вертолётов России».

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Общество | Сюжет о многодетной семье в ПТУ на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России

Сюжет о многодетной семье в ПТУ на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России

Сегодня, 14:01

Семья проживает в нежилых помещениях, которые сдали им по договору «под хранение вещей».

Ранее засветившаяся на шоу «Поле чудес» многодетная семья из Струнино в этот раз попала в шоу Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/Женское» на «Первом канале». И данный сюжет на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России. Согласно сообщению на официальном сайте СК России, «незамедлительно организована доследственная проверка», в ходе которой следователями СК будут изучены и оценены поднятые на шоу Гордона вопросы. Опираясь на результаты проверки, последует процессуальное решение.

На данный момент известно, что Юлия Черняева с мужем и тремя дочерьми проживает в нежилых помещениях здания бывшего ПТУ уже в течение семи лет. Причём, это не единственная семья. Так, в 2014 году в это здание заселяли беженцев с Донбасса.

Более того, как говорит сама Юлия и её соседи по «дому», здание им сдали в аренду «под хранение вещей». При этом состояние бывшего ПТУ назвать даже удовлетворительным сложно. Много лет не проводился ремонт, постоянные проблемы с отоплением. А с недавнего времени, как говорит Юлия, некоторых жильцов и вовсе хотят выселить местные чиновники.

Это не первый случай, когда Юлия побивает пороги федеральных каналов. До этого она попала на шоу «Поле чудес», на котором Леонид Якубович на всю страну попросил у местных властей новое жильё для её семьи.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
«Я чувствую моральную ответственность»: Бывший министр ДНР Стрелков прокомментировал крушение MH-17
«Я чувствую моральную ответственность»: Бывший министр ДНР Стрелков прокомментировал крушение MH-17

Сбитый самолёт обсудили с зарубежными журналистами.

Оскароносный Махершала Али появился перед фанатами Marvel в образе Блэйда
Оскароносный Махершала Али появился перед фанатами Marvel в образе Блэйда

Обладатель двух премий «Оскар» выложил в своём аккаунте Instagram рисунок, изображающий его в образе героя комиксов Marvel.

Выкидыш и отказ заводить ребенка повышает риски развития диабета II типа
Выкидыш и отказ заводить ребенка повышает риски развития диабета II типа

 Женщины, которые никогда не были беременны, больше подвержены риску развития заболевания.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости