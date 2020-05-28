Сюжет о многодетной семье в ПТУ на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России

Семья проживает в нежилых помещениях, которые сдали им по договору «под хранение вещей».

Ранее засветившаяся на шоу «Поле чудес» многодетная семья из Струнино в этот раз попала в шоу Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/Женское» на «Первом канале». И данный сюжет на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России. Согласно сообщению на официальном сайте СК России, «незамедлительно организована доследственная проверка», в ходе которой следователями СК будут изучены и оценены поднятые на шоу Гордона вопросы. Опираясь на результаты проверки, последует процессуальное решение.

На данный момент известно, что Юлия Черняева с мужем и тремя дочерьми проживает в нежилых помещениях здания бывшего ПТУ уже в течение семи лет. Причём, это не единственная семья. Так, в 2014 году в это здание заселяли беженцев с Донбасса.

Более того, как говорит сама Юлия и её соседи по «дому», здание им сдали в аренду «под хранение вещей». При этом состояние бывшего ПТУ назвать даже удовлетворительным сложно. Много лет не проводился ремонт, постоянные проблемы с отоплением. А с недавнего времени, как говорит Юлия, некоторых жильцов и вовсе хотят выселить местные чиновники.

Это не первый случай, когда Юлия побивает пороги федеральных каналов. До этого она попала на шоу «Поле чудес», на котором Леонид Якубович на всю страну попросил у местных властей новое жильё для её семьи.

Милорад Васич