Сюжет о многодетной семье в ПТУ на шоу Гордона привлёк внимание Следкома России

Семья проживает в нежилых помещениях, которые сдали им по договору «под хранение вещей».
На данный момент известно, что Юлия Черняева с мужем и тремя дочерьми проживает в нежилых помещениях здания бывшего ПТУ уже в течение семи лет. Причём, это не единственная семья. Так, в 2014 году в это здание заселяли беженцев с Донбасса.
Более того, как говорит сама Юлия и её соседи по «дому», здание им сдали в аренду «под хранение вещей». При этом состояние бывшего ПТУ назвать даже удовлетворительным сложно. Много лет не проводился ремонт, постоянные проблемы с отоплением. А с недавнего времени, как говорит Юлия, некоторых жильцов и вовсе хотят выселить местные чиновники.
Это не первый случай, когда Юлия побивает пороги федеральных каналов. До этого она попала на шоу «Поле чудес», на котором Леонид Якубович на всю страну попросил у местных властей новое жильё для её семьи.