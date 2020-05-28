Жителей Подмосковья предупредили о периоде спаривания гадюк и их агрессии

Власти перестарались с попытками обезопасить население.

Об агрессии гадюк и периоде спаривания сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Чтобы не провоцировать гадюк, нужно обходить их стороной. Поэтому власти и СМИ предупредили людей и призвали быть осторожными.

Особенно это касается жителей Подмосковья, которые живут вблизи смешанных лесов с болотами и рядом с водоёмами. На берегах часто можно встретить гадюк.

Однако герпетолог из Института биоорганической химии РАН Владислав Старков сказал, что данные рекомендации не совсем актуальны.

«Брачный сезон уже пошёл. Это конец апреля и начало мая. В этом году весна была ранняя», — подчеркнул Старков.

Что же выходит? Власти и СМИ даром развели панику и заставили народ нервничать. Более того, герпетолог опроверг заявление о поведении змей. Он отметил, что змеи не нападают на человека при встрече, а наоборот, пытаются уползти. Нападения будут, только когда змею застали врасплох: кто-то наступил на хвост или по глупости решил поймать змею.

Ещё один важный факт, что змею так просто не встретить. Популяция уменьшается из-за уничтожения змей.

Если человек всё же встретит змею, то лучше её не трогать и обойти стороной, не делая резких движений и не пугая животное. Змеи больше заняты собой, а человек не представляет для них интереса.

Ангелина Соколовская