Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

От редактора

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Мнение

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Выступавшая во время катаклизма премьер-министр, даже не испугалась.

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

Мнение

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

«В России один из самых возрастных в мире вертолётных парков», - глава «Вертолётов России».

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Общество | Жителей Подмосковья предупредили о периоде спаривания гадюк и их агрессии

Жителей Подмосковья предупредили о периоде спаривания гадюк и их агрессии

Сегодня, 12:34

Власти перестарались с попытками обезопасить население.

Об агрессии гадюк и периоде спаривания сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Чтобы не провоцировать гадюк, нужно обходить их стороной. Поэтому власти и СМИ предупредили людей и призвали быть осторожными.

Особенно это касается жителей Подмосковья, которые живут вблизи смешанных лесов с болотами и рядом с водоёмами. На берегах часто можно встретить гадюк.

Однако герпетолог из Института биоорганической химии РАН Владислав Старков сказал, что данные рекомендации не совсем актуальны.

«Брачный сезон уже пошёл. Это конец апреля и начало мая. В этом году весна была ранняя», — подчеркнул Старков.

Что же выходит? Власти и СМИ даром развели панику и заставили народ нервничать. Более того, герпетолог опроверг заявление о поведении змей. Он отметил, что змеи не нападают на человека при встрече, а наоборот, пытаются уползти. Нападения будут, только когда змею застали врасплох: кто-то наступил на хвост или по глупости решил поймать змею.

Ещё один важный факт, что змею так просто не встретить. Популяция уменьшается из-за уничтожения змей.

Если человек всё же встретит змею, то лучше её не трогать и обойти стороной, не делая резких движений и не пугая животное. Змеи больше заняты собой, а человек не представляет для них интереса.


Ангелина Соколовская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников
Оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников

Финские учёные открыли новую способность змеиного окраса.

Жители Тулы за сутки отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей
Жители Тулы за сутки отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей

Деньги были похищены с банковских карт.

Жителям Подмосковья необходимо сделать пропуск для въезда в столицу до 27 мая
Жителям Подмосковья необходимо сделать пропуск для въезда в столицу до 27 мая

При невыполнении данных условий, автовладельцам грозит штраф.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости