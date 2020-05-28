Врач объяснил, как не подхватить коронавирус в парикмахерских

Все должны соблюдать масочный режим.
После полутора месяцев «отдыха» постепенно начинают работать парикмахерские. Из-за близкого контакта мастера и клиента от одного другому может перейти коронавирус, если болезнь проходит бессимптомно. Как не подхватить вирус, объяснил врач.
Врач высшей категории Лариса Алексеева разрешила делать стрижки и укладки. От всех остальных услуг парикмахеров придётся отказаться.
Пилинги, инъекционные процедуры, различные ухаживающие маски, наращивание ресниц делать нельзя. Клиенту придётся нарушить масочный режим, сняв маску.
Это приведёт к 70% вероятности заражения. Если парикмахер носитель или у него проходит бессимптомно, клиент, скорее всего, тоже заразит и себя, и близких впоследствии.
Мастер точно также может заразиться от клиента, поэтому в парикмахерских и салонах красоты совсем не выгодно сейчас предоставлять услуги, которые требуют снятия маски. Более того, если специалист без маски или пришедший клиент, другая сторона может смело требовать соблюдать правила безопасности.