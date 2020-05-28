Врач объяснил, как не подхватить коронавирус в парикмахерских

Все должны соблюдать масочный режим.

После полутора месяцев «отдыха» постепенно начинают работать парикмахерские. Из-за близкого контакта мастера и клиента от одного другому может перейти коронавирус, если болезнь проходит бессимптомно. Как не подхватить вирус, объяснил врач.

Врач высшей категории Лариса Алексеева разрешила делать стрижки и укладки. От всех остальных услуг парикмахеров придётся отказаться.

Пилинги, инъекционные процедуры, различные ухаживающие маски, наращивание ресниц делать нельзя. Клиенту придётся нарушить масочный режим, сняв маску.

Это приведёт к 70% вероятности заражения. Если парикмахер носитель или у него проходит бессимптомно, клиент, скорее всего, тоже заразит и себя, и близких впоследствии.

Мастер точно также может заразиться от клиента, поэтому в парикмахерских и салонах красоты совсем не выгодно сейчас предоставлять услуги, которые требуют снятия маски. Более того, если специалист без маски или пришедший клиент, другая сторона может смело требовать соблюдать правила безопасности.

Ангелина Соколовская