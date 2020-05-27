В Ростовской области цены на ИВЛ увеличились почти в 2 раза

Росфинмониторинг в ближайшее время намерен проверить поставщика.

На фоне распространения короновируса, Росфинмониторинг начал проводить проверки. Очередное возможное завышение цен на ИВЛ удалось отследить в Ростовской области. Разговор идет о контрактах, которые заключали на поставку медицинского оборудования. Об этом сообщает bloknot-rostov.ru.

Ранее управлением здравоохранения Ростова-на-Дону было заключило два контракта на поставку аппаратов ИВЛ. По одному из них предусматривалась поставка 29 аппаратов, стоимость которых составляла 3,3 миллиона рублей за штуку. Общая сумма равнялась 97,1 миллионам рублей. По условиям второго контракта должна была осуществится поставка 50 экземпляров, стоимость которых в сумме 50 млн рублей.

Поставщик, которого Росфинмониторинг сочел недобросовестным, завысил цены на 20 миллионов рублей, а это означает, что цены увеличились почти в 2 раза. Это огромная сумма, которая в нынешних реалиях может сыграть большую роль. В отношении поставщика в ближайшее время может быть осуществлена проверка. Похожий анализ проводился и в других дислокациях. В ходе тех проверок было выяснено, что ИВЛ закупались по 2,5-2,7 миллионов рублей за штуку.

Александр Великий