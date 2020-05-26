Жителям Подмосковья необходимо сделать пропуск для въезда в столицу до 27 мая

При невыполнении данных условий, автовладельцам грозит штраф.

Всем жителям Подмосковья, желающим проехать в столицу, необходимо сделать пропуску. Электронный документ даст автовладельцам возможность передвигаться по территории Москвы. Срок, отведенный для этого, заканчивается завтра, соответственно 27 мая.

Чтобы обзавестись заветным пропуском не нужно посещать гос. учреждения. Оформляется документ в электронном виде на сайте nedoma.mos.ru. Вся эта процедура не займет у автовладельцев более 10 минут. На сайте присутствует вся необходимая информация, которая поможет избежать неловких ситуаций.

После оформления следует проверить действительно ли тот гос. номер машины был введен. В случае, если данные не будут соответствовать действительности, то автовладельцы получат штраф в размере 5000 рублей. В случае, если заметили неправильные данные, то стоит их сразу исправить.

Перед поездной в Москву автовладельцам рекомендую уточнить, действителен ли их пропуск. Это с легкостью можно осуществить через портал mos.ru. Убедившись в правильности всех данных и в актуальности пропуска, водитель может отправиться в столицу и не переживать, что получит штраф.

Александр Великий