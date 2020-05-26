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Главная страница | Общество | Эксперт из Avia.pro объяснил новые правила для российских авиакомпаний

Эксперт из Avia.pro объяснил новые правила для российских авиакомпаний

Сегодня, 11:32

Пассажирам будут предоставлять маски и перчатки, а в аэропортах будут измерять температуру.

Государства постепенно готовятся к снятию ограничений, связанных с пандемией, но в некоторых сферах жизни ограничения останутся надолго. Так, недавно Росавиация и Роспотребнадзор инициировали новый регламент перевозок. Эксперт объяснил новые правила — чем они обернутся для российских авиакомпаний и пассажиров?

По словам главного редактора портала Avia.pro Романа Гусарова, авиакомпании будут обязаны обеспечивать замену масок и перчаток у пассажиров каждые три часа. Не исключено, что такие же правила коснутся аэропортов. При этом, пассажир обязан войти в здание аэропорта, или на борт самолёта уже в средствах защиты.

Также эксперт предположил, что в аэропортах могут появиться специальные службы, которые возьмут на себя выполнение новых требований. «Речь идёт о некой технической работе, в том числе диагностировании», отметил Гусаров.

Изменения коснулись и правил доставки пассажиров к самолётам. Социальную дистанцию могут ввести в телетрапах, а вместимость автобусов придётся в несколько раз снизить, считает Гусаров. Отчасти этому «поможет» снижение пассажиропотока, которое может достичь 50%. При этом, в салоне самолёта социальную дистанцию не введут из-за экономической нецелесообразности, уверен эксперт.


Дмитрий Кошевой

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