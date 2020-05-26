Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

От редактора

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Мнение

Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Выступавшая во время катаклизма премьер-министр, даже не испугалась.

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

Мнение

Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

«В России один из самых возрастных в мире вертолётных парков», - глава «Вертолётов России».

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Общество | Красноярские медики получили вертолёт Ми-8

Красноярские медики получили вертолёт Ми-8

Сегодня, 10:02

Машина для санавиации оснащена медицинским модулем для поддержки транспортируемых больных.

Санитарная авиация Красноярского края пополнилась ещё одним бортом. Как сообщает Минздрав, красноярские медики получили подготовленный вертолёт Ми-8. Новая машина позволит специалистам поддерживать даже пациентов, транспортируемых в тяжёлом состоянии.

Медицинский Ми-8 произведен на авиазаводе в Улан-Удэ, и представляет собой подвижную палату интенсивной терапии. Вертолёт может вместить двух пациентов, а медикам доступно разнообразное медоборудование. Так, в Ми-8 смонтированы мониторы жизненных показателей, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, и камеры для транспортировки новорожденных. В Минздраве отметили, что эти приборы «позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полёта».

В основе медицинской модификации лежит версия Ми-8АМТ, оснащённая парой двигателей ТВ3-117ВМ мощностью в 2100 л.с. каждый. Это позволяет оперативно доставлять пациентов. Так, уже 22 мая первую пациентку вертолётом доставили из села Богучанского района. Дорога заняла всего 1 час 40 минут.

Стоит отметить, что по договору между авиакомпанией «СКОЛ» и Министерством здравоохранения, медицинский вертолёт будет дежурить в крае до конца 2020 года.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В Белгороде у 10 врачей диагностировали COVID-19
В Белгороде у 10 врачей диагностировали COVID-19

8 медработников находятся на карантине в хирургическом отделении.

Врачи сомневаются в эффективности лекарства Дональда Трампа от COVID-19
Врачи сомневаются в эффективности лекарства Дональда Трампа от COVID-19

Президент США считает, что таблетки от малярии способны бороться с коронавирусом.

2,5 тысячи врачей Петербурга зараженны коронавирусом
2,5 тысячи врачей Петербурга зараженны коронавирусом

Почти 11 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом с момента начала эпидемии.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости