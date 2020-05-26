Красноярские медики получили вертолёт Ми-8

Машина для санавиации оснащена медицинским модулем для поддержки транспортируемых больных.

Санитарная авиация Красноярского края пополнилась ещё одним бортом. Как сообщает Минздрав, красноярские медики получили подготовленный вертолёт Ми-8. Новая машина позволит специалистам поддерживать даже пациентов, транспортируемых в тяжёлом состоянии.

Медицинский Ми-8 произведен на авиазаводе в Улан-Удэ, и представляет собой подвижную палату интенсивной терапии. Вертолёт может вместить двух пациентов, а медикам доступно разнообразное медоборудование. Так, в Ми-8 смонтированы мониторы жизненных показателей, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, и камеры для транспортировки новорожденных. В Минздраве отметили, что эти приборы «позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полёта».

В основе медицинской модификации лежит версия Ми-8АМТ, оснащённая парой двигателей ТВ3-117ВМ мощностью в 2100 л.с. каждый. Это позволяет оперативно доставлять пациентов. Так, уже 22 мая первую пациентку вертолётом доставили из села Богучанского района. Дорога заняла всего 1 час 40 минут.

Стоит отметить, что по договору между авиакомпанией «СКОЛ» и Министерством здравоохранения, медицинский вертолёт будет дежурить в крае до конца 2020 года.

Дмитрий Кошевой