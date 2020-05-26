Шувалов предложили россиянам инвестировать в стройку «Газпрома»

Для создания газохимического комплекса планируют привлечь деньги граждан.

«Национальное достояние», судя по последним заявлениям, стремится оправдать рекламный лозунг. Так, представитель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов предложил россиянам инвестировать в стройку «Газпрома». Деньги, которые планировалось выделить на новый проект, были потрачены на борьбу с последствиями кризиса.

Речь идёт о газохимическом комплексе в Усть-Луге, для строительства которого изначально планировалось привлечь деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). После месяцев кризиса денег из фонда не хватит на строительство, что привело функционеров к поиску альтернативных вариантов.

Игорь Шувалов предложил новую схему, где частью инвестиций в строительство могут стать деньги населения. Для этого рассматривают вариант создания фондов коллективных инвестиций, где каждый человек мог бы стать инвестором проекта, вложив определённые средства.

Напомним, компании «Газпром» и «РусГазДобыча» запланировали строительство комплекса для производства сжиженного газа в районе города Усть-Луга. Согласно проекту, перспективный комплекс сможет переработать до 45 млрд кубометров газа, и отгрузить 13 млн тонн готового сжиженного газа. Оценочная стоимость проекта — 2,4 трлн рублей. При этом, иностранные инвестиции планируется привлекать только после запуска комплекса.

Дмитрий Кошевой