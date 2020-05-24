В Карелии в тестовом режиме с 26 мая откроют торговые центры

Однозначно не снимут ограничения ещё до 8 июня в Олонецком, Сортавальском, Лахденпохском и населенных пунктах Питкярантского района, кроме самой Питкяранты.

На официальном сайте правительства Карелии размещено распоряжение главы республики Артура Парфенчикова о частичном смягчении условий карантина. Речь идёт о возобновлении торговли непродовольственных магазинов и торговых центров с 26 мая. Исключением стали регионы, где число заражённых Covid-19 продолжает расти.

«Запрет на работу непродовольственных магазинов пока будет действовать в районах, где в последние дни произошла вспышка коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении касательно распоряжения главы региона.

Касательно ситуации в Сегежском районе, сообщается на сайте, что смягчение условий карантина касается всех населённых пунктов, кроме Сегежи.

Такие меры носят временный характер, чтобы посмотреть, насколько смягчение условий изоляции повлияет на число заражённых в регионе. Торговые центры и непродовольственные магазины некоторых регионов Карелии откроют и они будут работать в тестовом режиме с 26 мая по 8 июня. Однако при этом важно соблюдать условия карантина — ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции и контроль количества посетителей в помещении.

Ирен Громова